В центре Симферополя нарисовали новый пешеходный переход
Остальные «зебры» около Главпочтамта вскоре исчезнут навсегда
Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"
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Возле Главпочтамта Симферополе появился новый пешеходный переход, который был сразу замечен гражданами, сфотографирован и размещен в социальных сетях.
«Зебра» появилась на улице Александра Невского рядом с остановкой общественного транспорта. На выходных рабочие наносили соответствующую дорожную разметку. По предварительным данным, остальные переходы возле Главпочтамта уберут.
Светофор для пешеходов перенесут к новому пешеходному переходу.
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ИСТОЧНИК KP.RU