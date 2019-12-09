В центре Симферополя нарисовали новый пешеходный переход

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-09T18:03:35+03:00

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Возле Главпочтамта Симферополе появился новый пешеходный переход, который был сразу замечен гражданами, сфотографирован и размещен в социальных сетях.

«Зебра» появилась на улице Александра Невского рядом с остановкой общественного транспорта. На выходных рабочие наносили соответствующую дорожную разметку. По предварительным данным, остальные переходы возле Главпочтамта уберут.

Светофор для пешеходов перенесут к новому пешеходному переходу.

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ИСТОЧНИК KP.RU