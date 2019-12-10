2019-12-10T10:08:39+03:00
Общество

«Двигался перебежками вдоль залива Сиваш»: Крымские пограничники задержали нарушителя из Украины

Мужчина хотел попасть на полуостров в обход пункта пропуска
Галина КОВАЛЕНКО
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Мужчина хотел попасть на полуостров в обход пункта пропуска. Фото: архив "КП"Мужчина хотел попасть на полуостров в обход пункта пропуска. Фото: архив "КП"
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Крымские пограничники гражданина Украины, который пытался нелегально пробраться на полуостров.

- 39-летней мужчина, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска «Перекоп», - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Как только стало известно, что кто-то хочет нарушить границу, на место выехала тревожная группа, которая и задержала мужчину. У него при себе был рюкзак с вещами и копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.

Выяснилось, что задержанный совсем недавно освободился из исправительной колонии в Винницкой области. И сразу же решил «в поисках лучшей жизни» отправиться в Россию, хотя и не было на руках действительных документов.

На сегодня гражданина Украины привлекли к ответственности за нарушение правил пересечения госграницы Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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