«Двигался перебежками вдоль залива Сиваш»: Крымские пограничники задержали нарушителя из Украины
Крымские пограничники гражданина Украины, который пытался нелегально пробраться на полуостров.
- 39-летней мужчина, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска «Перекоп», - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
Как только стало известно, что кто-то хочет нарушить границу, на место выехала тревожная группа, которая и задержала мужчину. У него при себе был рюкзак с вещами и копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.
Выяснилось, что задержанный совсем недавно освободился из исправительной колонии в Винницкой области. И сразу же решил «в поисках лучшей жизни» отправиться в Россию, хотя и не было на руках действительных документов.
На сегодня гражданина Украины привлекли к ответственности за нарушение правил пересечения госграницы Российской Федерации.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU