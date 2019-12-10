В Ялте сносят стадион «Авангард»
В Ялте начался демонтаж трибун и прочего оборудования на стадионе «Авангард».
На освобожденном месте планируется построить новый современный спортивный комплекс с современным футбольным полем и трибунами.
После реконструкции стадион сможет принимать до четырех тысяч гостей.
ForPost сообщает, что спортивный центр построят до 2021 года. Проект же разработали еще в 2016 году, но только сейчас решили претворить его в жизнь.
Общая стоимость объекта около 1 миллиарда рублей.
В ближайшее время на «Авангарде» снесут все постройки и покрытие, а затем начнут возводить многофункциональный комплекс.
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ИСТОЧНИК KP.RU