В Ялте сносят стадион «Авангард»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-10T10:55:23+03:00

На его месте построят современный спорткомплекс

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В Ялте начался демонтаж трибун и прочего оборудования на стадионе «Авангард».

На освобожденном месте планируется построить новый современный спортивный комплекс с современным футбольным полем и трибунами.

После реконструкции стадион сможет принимать до четырех тысяч гостей.

ForPost сообщает, что спортивный центр построят до 2021 года. Проект же разработали еще в 2016 году, но только сейчас решили претворить его в жизнь.

Общая стоимость объекта около 1 миллиарда рублей.

В ближайшее время на «Авангарде» снесут все постройки и покрытие, а затем начнут возводить многофункциональный комплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU