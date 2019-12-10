В Крыму ребенку на день рождения подарили фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-10T11:46:59+03:00

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Жительница Керчи хотела положить наличные деньги на карту. Но банковский терминал наотрез отказался принимать купюру номиналом в 2000 рублей. Крымчанка всполошилась и решила проверить деньги.

Сотрудник финансового учреждения, как только взял в руки купюру, сразу же заподозрил неладное. Детектор для проверки подлинности денежных знаков подтвердил, что у купюры все признаки подделки.

Специалист, как и положено в таких случаях, позвонил в полицию.

На вопрос правоохранителей, откуда взялась фальшивка, керчанка ответила, что эту купюру на день рождения ее сына подарил кто-то из гостей.

Сейчас назначена экспертиза для установления подлинности истории крымчанки, после чего и будет принято квалифицированное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU