В Крыму ребенку на день рождения подарили фальшивые деньги
Жительница Керчи хотела положить наличные деньги на карту. Но банковский терминал наотрез отказался принимать купюру номиналом в 2000 рублей. Крымчанка всполошилась и решила проверить деньги.
Сотрудник финансового учреждения, как только взял в руки купюру, сразу же заподозрил неладное. Детектор для проверки подлинности денежных знаков подтвердил, что у купюры все признаки подделки.
Специалист, как и положено в таких случаях, позвонил в полицию.
На вопрос правоохранителей, откуда взялась фальшивка, керчанка ответила, что эту купюру на день рождения ее сына подарил кто-то из гостей.
Сейчас назначена экспертиза для установления подлинности истории крымчанки, после чего и будет принято квалифицированное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU