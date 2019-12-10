Константинов прокомментировал задержание на Украине севастопольского «единороса»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-10T16:42:00+03:00

Крымчанам необходимо идти своей дорогой, ни на кого не оглядываясь. Фото: пресс-служба Госсовета РК

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Российская Федерация в идеологическом, моральном плане одно из немногих здоровых государств в мире, считает спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Так он прокомментировал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по милитаризации Крыма.

- Меня не покидает ощущение, что мы находимся в королевстве кривых зеркал, - отметил спикер. - Вчерашнее заявление WADA, Генассамблеи ООН, здесь никто не был из них, они не понимают, в каком мире мы живем. Никого из них не интересует вопрос, кто мы, как оказались на Украине и как мы вернулись на свою родину.

Константинов напомнил, что при проведении референдума о воссоединении с Россией в 2014 году были соблюдены все законодательные нормы и требования. Но, как оказалось, в международных институциях на это не обращают внимания - никто не хочет читать эти законы.

Поэтому крымчанам необходимо идти своей дорогой, ни на кого не оглядываясь, и только становиться крепче.

В этой связи поступок члена политсовета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, который отправился на Украину получать биометрический загранпаспорт и был задержан СБУ, говорит о необходимости придерживаться сделанного выбора.

- Люди должны определиться, кто ты? Если ты крымчанин, если ты россиянин, то живи здесь, люби свою страну, - указал Константинов.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей. Киев требует от России вывести войска с оккупированного полуострова, а также вернуть военное оборудование и снаряжение, якобы снятое с кораблей ВМС Украины, арестованных после провокации в Керченском проливе.

Аналогичный документ Генассамблея ООН принимала год назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU