2019-12-11T10:08:25+03:00
Общество

В Крыму на учениях ЧФ ракета пролетела 250 километров

Учения прошли на полигоне Черного моря
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен».Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен».Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в Черном море нанес ракетный удар по береговой цели. Боевая подготовка с применением комплекса «Калибр» прошла на полигоне в акватории Черного моря. - Ракета успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 140 морских миль (свыше 250 километров), - сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Морскую акваторию, где прошел ракетный пуск, на время закрыли для судоходства. В «оцеплении» были задействованы 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ. Это вторая ракетная стрельба высокоточным комплексом «Калибр». Первую, в августе 2018 года, выполнил экипаж фрегата «Адмирал Григорович». Экипаж успешно поразил «корабль» условного противника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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