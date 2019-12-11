Жителю Феодосии сожгли «Лексус» за 2 миллиона рублей
В Феодосии ночью загорелась дорогая иномарка. «Лексус» полыхал во дворе дома на улице Чкалова. И хотя автомобиль был оборудован сигнализацией, во время пожара она не сработала.
Со слов 26-летнего владельца иномарки, каких-либо проблем с автомобильным электрооборудованием не было.
Как удалось выяснить КП-Крым, когда правоохранители просмотрели записи видеокамер наблюдения, расположенных поблизости, стало ясно, что речь идет о поджоге.
На одной из записей отчетливо видно, как незнакомец, держа в руках пятилитровую бутылку, идет в ту сторону, где припаркован «Лексус». Спустя минуту во дворе что-то ярко вспыхивает, а подозреваемый убегает сломя голову.
Сейчас полиция опрашивает возможных свидетелей, отрабатывает ранее судимых. Идут следственные действия.
Сумма ущерба от действий поджигателя составила 1 миллион 849 тысяч рублей.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU