Жителю Феодосии сожгли «Лексус» за 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-11T14:01:36+03:00

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В Феодосии ночью загорелась дорогая иномарка. «Лексус» полыхал во дворе дома на улице Чкалова. И хотя автомобиль был оборудован сигнализацией, во время пожара она не сработала.

Со слов 26-летнего владельца иномарки, каких-либо проблем с автомобильным электрооборудованием не было.

Как удалось выяснить КП-Крым, когда правоохранители просмотрели записи видеокамер наблюдения, расположенных поблизости, стало ясно, что речь идет о поджоге.

На одной из записей отчетливо видно, как незнакомец, держа в руках пятилитровую бутылку, идет в ту сторону, где припаркован «Лексус». Спустя минуту во дворе что-то ярко вспыхивает, а подозреваемый убегает сломя голову.

Сейчас полиция опрашивает возможных свидетелей, отрабатывает ранее судимых. Идут следственные действия.

Сумма ущерба от действий поджигателя составила 1 миллион 849 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU