В доме погибшего пенсионера-затворника из Евпатории нашли арсенал оружия
В Евпатории полицейские нашли целый склад огнестрельного оружия и боеприпасов. Арсенал хранился в маленькой однокомнатной квартире жилого дома.
Как удалось выяснить КП-Крым, все это добро принадлежало 70-летнему пенсионеру, который умер этим летом.
По словам соседей, бывший врач вел скрытный образ жизни, увлекался подводным плаваньем и раскопками.
Выйти на схрон полицейским помогла оперативная информация, которую они добыли во время проведения операции "Оружие".
В квартире покойного пенсионера нашли несколько гранат, 20-милиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, полкило пороха (бездымного и дымного), иностранную «двустволку», одноствольное охотничье ружье с обрезанным стволом, полторы сотни разных патронов и запчасти винтовок и автоматов.
Все конфискованное отправили на экспертизу.
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ИСТОЧНИК KP.RU