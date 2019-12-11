В доме погибшего пенсионера-затворника из Евпатории нашли арсенал оружия

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-11T14:00:50+03:00

Мужчина почти не общался с соседями и увлекался раскопками

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В Евпатории полицейские нашли целый склад огнестрельного оружия и боеприпасов. Арсенал хранился в маленькой однокомнатной квартире жилого дома.

Как удалось выяснить КП-Крым, все это добро принадлежало 70-летнему пенсионеру, который умер этим летом.

По словам соседей, бывший врач вел скрытный образ жизни, увлекался подводным плаваньем и раскопками.

Выйти на схрон полицейским помогла оперативная информация, которую они добыли во время проведения операции "Оружие".

В квартире покойного пенсионера нашли несколько гранат, 20-милиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, полкило пороха (бездымного и дымного), иностранную «двустволку», одноствольное охотничье ружье с обрезанным стволом, полторы сотни разных патронов и запчасти винтовок и автоматов.

Все конфискованное отправили на экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU