Эксперт скептически оценила перспективы горнолыжного курорта в Крыму

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-11T16:29:23+03:00

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Перспективы горнолыжного курорта в Крыму должны оцениваться по наличию трех констант: продолжительного снежного покрова, перепада высот и инфраструктуры.

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- Чтобы курорт был конкурентным, там должен быть снег, и, желательно, как можно дольше, хороший перепад высот для разнообразного катания, и соответствующая инфраструктура, - подчеркнула Ломидзе.

- Если это все условно на коленке, и снег там либо выпадает, либо нет, и пока снежные пушки не ставят, то рано о чем-то говорить - в начале надо что-то сделать.

По оценке эксперта, теоретически можно разнообразить отдых в Крыму горными лыжами и за счет этого заполнить зимний сезон. Но это требует серьезных вложений и просчета стоимости такого отдыха. Тем более, что в России достаточно популярных мест для зимнего отдыха, таких как Сочи, курорт Шерегеш и Чегет.

Напомним, Министерство курортов и туризма Крыма заказало научную оценку создания горнолыжных курортов на Ай-Петри и Чатыр-Даге. Контракт на 2 миллиона рублей предусматривает работы на 2019-20 годы.

Помимо научной оценки, курортное ведомство хочет привлечь консалтинговые компании для расчетов рентабельности горнолыжных трасс в Крыму. Обобщенные выводы будут готовы в мае-июне следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU