Крым в лидерах по бюджетному отдыху России

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-11T16:52:27+03:00

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Крым в бюджетном сегменте отдыха был лидером на протяжении всего высокого курортного сезона. Неделя на курорте с проживанием и питанием стоила от 18 до 25 тысяч рублей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- Каждый месяц наши аналитики мониторят бюджетные цены на всех направлениях, и Крым был на первом месте всегда, - отметила Ломидзе. - Крым в бюджетном сегменте был лидером на протяжении всего высокого сезона и есть куда стремиться — цена нормальная, качество надо подтянуть.

В целом за последние 5 лет доля внутреннего и въездного туризма в России увеличилась на 20%. Крупные туроператоры, которые до этого занимались исключительно выездным туризмом, включили внутренние направления в Краснодарский край и Крым. Через туроператоров в этом году курорты Анапы и Сочи посетили около 3,5 миллионов человек, Крым выбрали 1,5 миллиона клиентов. Из направлений в лидерах пляжный отдых, из регионов — Сочи и Южный берег Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU