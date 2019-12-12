В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-12T09:49:10+03:00

На площади имени Ленина появились павильоны для праздничной торговли (фото)

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В Симферополе на площади Ленина уже полностью собрали новогодний символ: все элементы искусственного деревца скреплены в единую конструкцию. Верхушка уже увенчана рождественской звездой, теперь осталось развесить шары, бусы и иллюминацию.

На площади появились светодиодные деревца.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

У огромной елки появились дублеры – светодиодные деревца, которые значительно ей уступают в размерах.

Скоро начнется праздничная торговля.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Ого, уже и магазинчики стоят, - радуются горожане, проходящие по главной площади, где под боком у музыкального театра появились миниатюрные домики.

Действительно все торговые павильоны заняли свои традиционные места, ведь до открытия главной елки региона, которое намечено на 19 декабря, осталось всего ничего.

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ИСТОЧНИК KP.RU