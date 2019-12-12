В Симферополе двое ДПСников-взяточников получили тюремный срок
В столице региона за получение взятки осуждены два работника ДПС
- Двое инспекторов дорожно-патрульной службы госинспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Симферопольскому району за взятку в размере 25 000 рублей пытались вернуть документы родственнику правонарушителя, - сообщили в прессу-службе прокуратуре.
Таким образом они решили избежать лишения прав за то, что автолюбитель сел за руль подшофе.
Но инспекторов прихватили на горячем и им ничего не оставалось, как признать вину и раскаяться.
Судья вынес приговор: лишить свободы 7 лет и 7 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом 50 000 рублей.
Приговор вступил в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU