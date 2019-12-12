«Скачет, как кенгуру»: Видео бегущего по Ай-Петри кабанчика развеселило соцсети
По полянке присыпанной снежком стремглав несется дикий кабанчик, которого снимают на видео из машины. Но как только резвое животное выскакивает на дорогу автолюбитель уважительно притормаживает, чтобы случайно не нанести зверю вред.
В Крым на Ай-Петри резвится кабанчик молодой .Видео: Виктор Минашкин/VK
- Молодой кабанчик на Ай-Петри, - так кратко подписал автор свое видео, которое разместил в соцсети.
Динамичный ролик привлек внимание пользователей, которые вспомнили, как в Гурзуфе кабан решил искупаться на пляже, и предположили, что в кадр попал его дружок.
Крымчане стали активно делиться своими мнениями: «Здорово! Всю жизнь прожила в Ялте. На Ай-Петри бывала сотню раз, но ни разу не удалось увидеть кабана. Хоть бы издалека посмотреть!»; «Встреча с секачом - сомнительное удовольствие»; «Красота! Резвенький такой!»; «Скачет, что кенгуру!»; «Недавно на пару с собакой от такого драпали возле Массандровского дворца».
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ИСТОЧНИК KP.RU