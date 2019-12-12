2019-12-12T12:05:08+03:00
Общество

«Скачет, как кенгуру»: Видео бегущего по Ай-Петри кабанчика развеселило соцсети

Шустрое животное проявило необычайную прыткость [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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По полянке присыпанной снежком стремглав несется дикий кабанчик, которого снимают на видео из машины. Но как только резвое животное выскакивает на дорогу автолюбитель уважительно притормаживает, чтобы случайно не нанести зверю вред.

В Крым на Ай-Петри резвится кабанчик молодой .Видео: Виктор Минашкин/VK

- Молодой кабанчик на Ай-Петри, - так кратко подписал автор свое видео, которое разместил в соцсети.

Динамичный ролик привлек внимание пользователей, которые вспомнили, как в Гурзуфе кабан решил искупаться на пляже, и предположили, что в кадр попал его дружок.

Крымчане стали активно делиться своими мнениями: «Здорово! Всю жизнь прожила в Ялте. На Ай-Петри бывала сотню раз, но ни разу не удалось увидеть кабана. Хоть бы издалека посмотреть!»; «Встреча с секачом - сомнительное удовольствие»; «Красота! Резвенький такой!»; «Скачет, что кенгуру!»; «Недавно на пару с собакой от такого драпали возле Массандровского дворца».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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