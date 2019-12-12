«Скачет, как кенгуру»: Видео бегущего по Ай-Петри кабанчика развеселило соцсети

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-12T12:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

По полянке присыпанной снежком стремглав несется дикий кабанчик, которого снимают на видео из машины. Но как только резвое животное выскакивает на дорогу автолюбитель уважительно притормаживает, чтобы случайно не нанести зверю вред.

В Крым на Ай-Петри резвится кабанчик молодой .Видео: Виктор Минашкин/VK

- Молодой кабанчик на Ай-Петри, - так кратко подписал автор свое видео, которое разместил в соцсети.

Динамичный ролик привлек внимание пользователей, которые вспомнили, как в Гурзуфе кабан решил искупаться на пляже, и предположили, что в кадр попал его дружок.

Крымчане стали активно делиться своими мнениями: «Здорово! Всю жизнь прожила в Ялте. На Ай-Петри бывала сотню раз, но ни разу не удалось увидеть кабана. Хоть бы издалека посмотреть!»; «Встреча с секачом - сомнительное удовольствие»; «Красота! Резвенький такой!»; «Скачет, что кенгуру!»; «Недавно на пару с собакой от такого драпали возле Массандровского дворца».

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU