В Алуште у 78-летней пенсионерки украли челюсть из золота и имперские монеты

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-12T15:10:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алуште обворовали пожилую леди. Как удалось выяснить КП-Крым, у 78-летней пенсионерки пропала обувная коробка, где она хранила много ценного.

Полицейским крымчанка рассказала, что ее обворовала незнакомая женщина, которая представилась работником социальной службы.

У бабушки хитрая мошенница увела 1,2 миллиона рублей, 30 тысяч долларов, 60 евро, 12 зубных коронок из чистого золота и несколько золотых монет времен Российской Империи.

Кроме этого были украдены ювелирные изделия и документы. Общая сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.

Пенсионерка смогла обрисовать внешность своей обидчицы: на вид девушке 28-35 лет, рост 160 сантиметров, полная, светлый волосы до плеч.

Женщина славянской внешности была одета в светлую матерчатую куртку и темные брюки.

По этим приметам воровку разыскивают полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU