В Алуште у 78-летней пенсионерки украли челюсть из золота и имперские монеты
В Алуште обворовали пожилую леди. Как удалось выяснить КП-Крым, у 78-летней пенсионерки пропала обувная коробка, где она хранила много ценного.
Полицейским крымчанка рассказала, что ее обворовала незнакомая женщина, которая представилась работником социальной службы.
У бабушки хитрая мошенница увела 1,2 миллиона рублей, 30 тысяч долларов, 60 евро, 12 зубных коронок из чистого золота и несколько золотых монет времен Российской Империи.
Кроме этого были украдены ювелирные изделия и документы. Общая сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.
Пенсионерка смогла обрисовать внешность своей обидчицы: на вид девушке 28-35 лет, рост 160 сантиметров, полная, светлый волосы до плеч.
Женщина славянской внешности была одета в светлую матерчатую куртку и темные брюки.
По этим приметам воровку разыскивают полицейские. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU