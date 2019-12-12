В Феодосии рецидивист продал украденный телефон с копией своего паспорта
В Феодосии вор продал украденный телефон и оставил новому владельцу копию своего паспорта.
По информации пресс-службы крымского главка МВД, в полицию обратился феодосиец, у которого украли мобильный телефон за 22 тысячи рублей.
Оперативники нашли мобильник у местного жителя, который купил его с рук. Для убедительности, продавец приложил к телефону копию своего паспорта и расписку, что вещь принадлежит ему.
Сотрудники МВД задержали 37-летнего рецидивиста из Керчи, который признался в краже, за что он сидел раньше неизвестно, но за это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU