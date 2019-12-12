Стихийные торговцы в Крыму заплатили 11 миллионов рублей штрафов

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-12T16:11:04+03:00

Тех, кто не платит, будут отправлять на принудительные работы

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С нелегальных торговцев на улицах крымских городов взыскали 11 миллионов рублей штрафов.

- По итогам почти 12 месяцев выписано штрафов на 17,5 миллионов рублей, взыскано 11 миллионов рублей, - рассказал замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев Ян Латышев.

Он отметил, что министерство предложит муниципалитетам наказывать тех, кто не платит штрафы за незаконную торговлю, принудительными работами.

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ИСТОЧНИК KP.RU