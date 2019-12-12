После запуска поездов по Крымскому мосту цены станут ниже, но не сразу
Запуск поездов по Крымскому мосту повлияет на снижение цен, считает замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев.
- Безусловно, запуск поездов через Крымский мост повлияет на снижение цен. Но не надо ожидать мгновенного спада. Стоит рассматривать влияние этого фактора на развитие конкуренции, а уже за счет усиления конкуренции должны снижаться и цены, - рассказал Ян Латышев, слова которого приводит Крымское информационное агентство.
Кроме того, Латышев подчеркнул, что после открытия Крымского моста для автомобилей удалось не только снизить стоимость товаров в Крыму, но и удалось уйти от скачков цен, которые связаны с нестабильной работой паромной переправы.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU