2019-12-12T16:09:25+03:00
Общество

После запуска поездов по Крымскому мосту цены станут ниже, но не сразу

Этого стоит ожидать за счет усиления конкуренции среди ритейлеров
Артем АРТЕМОВ
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Запуск поездов по Крымскому мосту повлияет на снижение цен, считает замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев.

- Безусловно, запуск поездов через Крымский мост повлияет на снижение цен. Но не надо ожидать мгновенного спада. Стоит рассматривать влияние этого фактора на развитие конкуренции, а уже за счет усиления конкуренции должны снижаться и цены, - рассказал Ян Латышев, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Кроме того, Латышев подчеркнул, что после открытия Крымского моста для автомобилей удалось не только снизить стоимость товаров в Крыму, но и удалось уйти от скачков цен, которые связаны с нестабильной работой паромной переправы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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