Жительница Симферополя угрожала полиции заминировать жилой дом

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-12T17:07:56+03:00

Теперь ей грозит до трех лет принудительных работ

Изменить размер текста: A A

Жительницу Симферополя обвиняют в ложном сообщении о бомбе в одном из жилых домов города.

По информации пресс-службы крымской прокуратуры, неизвестный позвонил в полицию и сказал, что хочет заминировать жилой дом. На место выехали оперативники, которые осмотрели место, но никаких признаков взрывного устройства не обнаружили.

Было заведено уголовное дело, во время расследования полицейские собрали доказательства, подтверждающие вину подозреваемой.

Получит ли женщина до трех лет принудительных работ - решит суд.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU