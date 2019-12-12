В аэропорту Симферополя уже ищут комнаты для создания курилок
Аэропорт Симферополя в ближайшее время найдет комнаты, из которых можно будет сделать курилки.
- Мы поддерживаем принятый закон, позволяющий организовать в аэропортах специальные помещения для курящих пассажиров, - сообщили КП-Крым в пресс-службе воздушной гавани республики.
Конкретные места в аэропорту для курительных комнат будут определены в ближайшее время.
- Сегодня у нас есть места для курения на привокзальной площади, - уточнили в аэропорту.
Напомним, что сегодня Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который разрешает вернуть курилки в аэропорты. Курить разрешат в изолированных помещениях с вентиляцией, но при условии, что они не видны остальным пассажирам.
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ИСТОЧНИК KP.RU