2019-12-12T17:11:08+03:00
Общество

В аэропорту Симферополя уже ищут комнаты для создания курилок

Закон о возвращении мест для курящих приняла Госдума
Артем АРТЕМОВ
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Мария БЕРК
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Аэропорт Симферополя в ближайшее время найдет комнаты, из которых можно будет сделать курилки.

- Мы поддерживаем принятый закон, позволяющий организовать в аэропортах специальные помещения для курящих пассажиров, - сообщили КП-Крым в пресс-службе воздушной гавани республики.

Конкретные места в аэропорту для курительных комнат будут определены в ближайшее время.

- Сегодня у нас есть места для курения на привокзальной площади, - уточнили в аэропорту.

Напомним, что сегодня Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который разрешает вернуть курилки в аэропорты. Курить разрешат в изолированных помещениях с вентиляцией, но при условии, что они не видны остальным пассажирам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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