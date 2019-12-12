В Симферополе начали чистить исцеляющий фонтан «Савопуло»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-12T18:03:48+03:00

Коммунальщики убрали грязь в фонтане и очистили его стены

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Рабочие приступили к очистке родника в Центральном парке культуры и отдыха Симферополя.

- Сегодня началась очистка фонтана «Савопуло», которую наши сотрудники выполняют исключительно вручную. Это плановые работы, которые проходят ежегодно, - рассказал директор МБУ «Город» Антон Подабед.

По информации пресс-службы администрации города, грязь внутри фонтана уберут уже сегодня и очистят стены. Завтра работы продолжатся.

Напомним, что по легенде, в 1857 году вода из этого фонтана исцелила слепого грека Апостола Савопуло, который и облагородил родник. За прошедшие годы его реставрировали четыре раза, а свой нынешний облик фонтан получил в 2007 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU