2019-12-12T18:13:17+03:00
Общество

Крымские сливы и абрикосы придется сжечь из-за оспы

Карантинное заболевание может нанести существенный урон садам
Артем АРТЕМОВ
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По Крыму распространяется карантинное заболевание - шарка (оспа) сливы.

По информации пресс-службы Южного управления Россельхознадзора, этот вирус безопасен для людей, но может нанести большой материальный вред садам.

Шарка (оспа) сливы угрожает косточковым культурам, таким как абрикос, вишня, нектарин.

Крымские фермеры могут потерять весь свой урожай. Ведь больные плоды непригодны для переработки.

Россельхознадзор подчеркивает, что карантинное заболевание не подлежит лечению и все больные деревья необходимо будет сжечь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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