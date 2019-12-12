Крымские сливы и абрикосы придется сжечь из-за оспы

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-12T18:13:17+03:00

Изменить размер текста: A A

По Крыму распространяется карантинное заболевание - шарка (оспа) сливы.

По информации пресс-службы Южного управления Россельхознадзора, этот вирус безопасен для людей, но может нанести большой материальный вред садам.

Шарка (оспа) сливы угрожает косточковым культурам, таким как абрикос, вишня, нектарин.

Крымские фермеры могут потерять весь свой урожай. Ведь больные плоды непригодны для переработки.

Россельхознадзор подчеркивает, что карантинное заболевание не подлежит лечению и все больные деревья необходимо будет сжечь.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU