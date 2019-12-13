На границе с Крымом задержали украинцев, которые были в международном розыске
Крымские пограничники задержали двух граждан Украины, которые были в международном розыске.
- В пункте пропуска «Армянск» на границе с Украиной сотрудники таможни задержали 30-ти летнюю женщину, которую в прошлом году объявили в международный розыск за мошенничество, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.
Еще одного подданного Украины задержали в пункте пропуска «Перекоп». Его объявили в международный розыск с сентября этого года за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Задержанных передали полиции, чтобы их проверили и выдали инициаторам розыска.
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ИСТОЧНИК KP.RU