На границе с Крымом задержали украинцев, которые были в международном розыске

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-13T10:00:08+03:00

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Крымские пограничники задержали двух граждан Украины, которые были в международном розыске.

- В пункте пропуска «Армянск» на границе с Украиной сотрудники таможни задержали 30-ти летнюю женщину, которую в прошлом году объявили в международный розыск за мошенничество, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Еще одного подданного Украины задержали в пункте пропуска «Перекоп». Его объявили в международный розыск с сентября этого года за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Задержанных передали полиции, чтобы их проверили и выдали инициаторам розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU