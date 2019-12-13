За год до пенсии крымчанка сядет в тюрьму на 8 лет за торговлю опием

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-13T12:06:36+03:00

Скриншот из видео УФСБ по РК иСевастополю

Дома у женщины нашли 10 миллионов рублей, ювелирную украшения и наркотики

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Суд в Симферополе приговорил 59-летнюю женщину к восьми годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей за сбыт наркотиков в крупном размере.

По информации пресс-службы ФСБ по Крыму и Севастополю, безработная крымчанка Онуфриева решила поправить свое материальное положение, перепродавая наркотики.

В конце января в Симферополе ее, во время очередной сделки, задержали сотрудники ФСБ с партией опия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/749534" frameborder="0"></iframe> Задержание крымчанки с партией опия и обыск в ее доме.Источник: УФСБ по РК и Севастополю

При обыске дома женщины, оперативники нашли более 300 свертков с наркотиками, больше 10 миллионов рублей, ювелирные украшения, документы на банковские счета, земельные участи и недвижимость.

Суд в Симферополе признал женщину виновной в торговле наркотиками, лишил ее свободы на восемь лет и оштрафовал на 600 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU