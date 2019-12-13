За год до пенсии крымчанка сядет в тюрьму на 8 лет за торговлю опием
Суд в Симферополе приговорил 59-летнюю женщину к восьми годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей за сбыт наркотиков в крупном размере.
По информации пресс-службы ФСБ по Крыму и Севастополю, безработная крымчанка Онуфриева решила поправить свое материальное положение, перепродавая наркотики.
В конце января в Симферополе ее, во время очередной сделки, задержали сотрудники ФСБ с партией опия.
Задержание крымчанки с партией опия и обыск в ее доме.Источник: УФСБ по РК и Севастополю
При обыске дома женщины, оперативники нашли более 300 свертков с наркотиками, больше 10 миллионов рублей, ювелирные украшения, документы на банковские счета, земельные участи и недвижимость.
Суд в Симферополе признал женщину виновной в торговле наркотиками, лишил ее свободы на восемь лет и оштрафовал на 600 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU