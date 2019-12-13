Какая погода ждет крымчан на этих выходных
На выходных в Крыму будет тепло и солнечно, но может пойти мелкий дождь, сообщила глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
- Воздух в Крыму прогреется до +12 - +15 градусов. В целом погода будет теплой и солнечной, но может пойти небольшой дождь. Будет дуть юго-восточный ветер до 15 метров в секунду, штормового ветра не будет, - рассказала Татьяна Любецкая в комментарии КП-Крым.
Заметим, что 70 лет назад, 13 и 14 декабря, в Крыму минимальная температура воздуха была 15 градусов мороза.
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ИСТОЧНИК KP.RU