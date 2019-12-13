Крымское вино могут разрешить продавать в аэропортах и вокзалах

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-13T12:55:33+03:00

А еще разрешат виноделам разливать свою продукцию в фирменных магазинах

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Госдума России приняла в первом чтении изменения в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», который продлевает действие переходных положений этого документа для Крыма и Севастополя.

- Документ снимает запрет на розничную продажу и розлив вина в магазинах и заведениях общепита, которые принадлежат непосредственно производителю. Это соответствует мировой практике и поможет в развитии винного туризма на полуострове, - отметил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

Кроме того, законопроект разрешает продажу произведенной в Крыму и Севастополе винодельческой продукции на вокзалах и в аэропортах.

- Принятие законопроекта даст возможность виноделам полуострова закончить лицензирование своей деятельности без угрозы ее прекращения, - заключил Бахарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU