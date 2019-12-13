У симферопольца украли велосипеды на 80 тысяч рублей
У жителя Симферополя украли два велосипеда на 80 тысяч рублей. Транспортные средства мужчина хранил в подъезде многоквартирного дома на бульваре Франко.
Один из велосипедов принадлежит другу потерпевшего. Как удалось выяснить КП-Крым, ворам понадобилось полтора часа, чтобы избавиться от кодовых замков, которыми мужчина пристегнул двухколесный транспорт к перилам.
Полицейские не смогли установить преступников по видео, которые записали камеры в подъезде. Поиски в ломбардах и других местах сбыта краденного также не принесли результатов.
Возбуждено уголовное дело. Расследование кражи двух дорогих велосипедов продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU