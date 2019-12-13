Фото из Ялты вошло в ТОП лучших снимков 2019 года по версии CNN

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-13T14:02:34+03:00

На нем несколько людей переходят через подвесной мост на Ай-Петри

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На сайте CNN travel опубликовали статью с подборкой лучших фотографий туристических мест 2019 года.

Среди них есть и снимок сотрудника информагентства ТАСС Сергея Мальгавко с пейзажами Крымских гор в районе Ялты.

- Смельчаки переходят через подвесной мост, который соединяет две вершины горы Ай-Петри, которая считается одним из самых ветреных мест в Крыму, - говорится в описании к фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU