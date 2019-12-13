Фото из Ялты вошло в ТОП лучших снимков 2019 года по версии CNN
На нем несколько людей переходят через подвесной мост на Ай-Петри
Скриншот с сайта CNN travel
Изменить размер текста:
На сайте CNN travel опубликовали статью с подборкой лучших фотографий туристических мест 2019 года.
Среди них есть и снимок сотрудника информагентства ТАСС Сергея Мальгавко с пейзажами Крымских гор в районе Ялты.
- Смельчаки переходят через подвесной мост, который соединяет две вершины горы Ай-Петри, которая считается одним из самых ветреных мест в Крыму, - говорится в описании к фото.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU