Специалисты ЧФ нашли четыре новых острова в Красном море

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-13T15:16:14+03:00

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Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» нашел четыре ранее неизвестных коралловых острова в Красном море.

По информации пресс-службы Черноморского флота, почти за сто дней похода экипаж судна прошел более пяти тысяч морских миль и обследовал акватории трех морей: Черного, Красного, Средиземноморского.

Во время экспедиции черноморцы очертили сразу четыре ранее неизвестных коралловых острова в Красном море. Последний раз специалисты флота исследовали эту акваторию более 100 лет назад.

Результаты исследований помогут в корректировки навигационных карт для обеспечения безопасного плавания военных гражданских кораблей.

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ИСТОЧНИК KP.RU