2019-12-13T17:30:40+03:00
Общество

Посреди трассы в Севастополе загорелся внедорожник

Люди останавливались и помогали тушить авто
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Группа "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"Фото: Группа "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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Сегодня в Севастополе горел автомобиль, передает ForPost.

ЧП случилось в 12:20, ориентировочно, на улице Индустриальная. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Автопартнер.Крым» социальной сети «Вконтакте».

На коротком ролике видно, как прямо на проезжей части стоит охваченная пламенем машина, а также как проезжающий мимо автомобилист останавливается и выбегает, чтобы помочь затушить огонь.

В Севастополе горит внедорожник.Видео: Марина Демина / Автопартнер Крым / ВКонтакте

В пресс-службе УМВД по городу Севастополю, ForPost ответили, что обстоятельства происшествия пока уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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