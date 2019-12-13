Бандиту из Бахчисарайского района дали 8 лет колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-13T18:04:27+03:00

Осужденные состоял в ОПГ, которая «работала» в Крыму с 2014 года

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Еще в 2014 году в Бахчисарайском районе появилась банда, которая терроризировала жителей полуострова четыре года, пока все участники группировки не были задержаны полицией.

Когда началось следствие, один из членов группировки пошел на сделку и стал сотрудничать с правоохранителями.

Им он сообщил, что состоял в ОПГ с 2016 года. За время своей «карьеры» в банде 26-летний парень не раз занимался рэкетом.

Одним из потерпевших стал Интернет-провайдер, который конкурировал с главарем банды за предоставление услуг одному из предприятий.

Кроме того, он купил и носил с собой пистолет не имея на него разрешения.

Во время досудебного следствия крымчанин свою вину признал. За это суд приговорил его только к восьми годам колонии строгого режима.

А вот уголовное дело против других участников банды направлено в Верховный Суд Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU