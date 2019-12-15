Погода в Крыму на 15 декабря: дожди и тепло до +13

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-15T08:17:10+03:00

На полуострове комфортный зимний день

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15 декабря, в воскресенье на Крымской полуострове никаких природных катаклизмов не ожидается.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер ночью южный, днем западный 7-12 м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +12…+14°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма утром и днем кратковременный дождь. Ветер днем западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

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ИСТОЧНИК KP.RU