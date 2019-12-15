За женскую шубу могут дать 6 лет тюрьмы: В Симферопольском районе поймали «домушника»-рецидивиста

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-15T09:39:50+03:00

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В Симферопольском районе удалось найти и задержать подозреваемого в краже из домовладения. 36-летнего жителя Севастополя подозревают в том, что он проник днем в чужой дом и украл ювелирные изделия, бижутерию. Так же он прихватил с собой две мужские куртки, женскую шубу и обувь. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 100 тысяч рублей.

- Полицейские выяснили, что в дом злоумышленник проник через окно, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Когда подозреваемого поймали и взяли под стражу, то выяснилось, что он уже был ранее судим за грабеж.

Свою вину задержанный признал и написал явку с повинной. Часть «трофеев», включая женскую шубу, полицейские нашли по месту его жительства.

На молодого мужчину завели уголовное дело за кражу. По ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU