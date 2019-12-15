Нострадамус предугадал судьбу Крыма

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-15T09:55:11+03:00

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Предсказания Нострадамуса, сделанные несколько веков тому назад, до сих изучаются и трактуются. Свои прогнозы мудрец оставил в виде четверостиший, которые ученые мужи и пытаются растолковать, применительно к тому или иному событию.

Алексей Пензенский - астролог, кандидат исторических наук считает, что Нострадамус, хотя и жил в эпоху Возрождения, но в своих предсказаниях затронул судьбу Крымского полуострова.

Он, как отмечает историк, знал, что полуостров перейдет под управление другой страной.

В одном из четверостишии, как предполагает эксперт, идет речь о том, что Крымское ханство войдет в состав Российской империи. Такой гипотезой Алексей Пензенский поделился в публикации на страницах журнала «Огонек».

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ИСТОЧНИК KP.RU