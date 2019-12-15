2019-12-15T11:05:59+03:00
Общество

В Крыму за неделю погибли пять человек

Чаще всего жизни уносят аварии на трассах
Галина КОВАЛЕНКО
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Неделя прошла без ЧП на Черном море.Неделя прошла без ЧП на Черном море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крымские спасатели за прошедшую неделю 11 раз участвовали в ликвидации последствий аварий, так же они потушили 41 возгорание. Всего за семь дней дорожно-транспортные происшествия лишили жизни 4 человек, в огне погиб один.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым отметили, что в ДТП удалось спасти 18 человек, на пожарах – 2.

В горно-лесной зоне полуострова помощь оказана 5 отдыхающим. На морях и других водных объектах обстановка тихая, спокойная, без чрезвычайных происшествий - желающих принимать освежающие процедуры в холодной воде маловато, а моржи купаются, как правило, дисциплинированно, без всяких происшествий.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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