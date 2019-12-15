В Крыму за неделю погибли пять человек
Крымские спасатели за прошедшую неделю 11 раз участвовали в ликвидации последствий аварий, так же они потушили 41 возгорание. Всего за семь дней дорожно-транспортные происшествия лишили жизни 4 человек, в огне погиб один.
В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым отметили, что в ДТП удалось спасти 18 человек, на пожарах – 2.
В горно-лесной зоне полуострова помощь оказана 5 отдыхающим. На морях и других водных объектах обстановка тихая, спокойная, без чрезвычайных происшествий - желающих принимать освежающие процедуры в холодной воде маловато, а моржи купаются, как правило, дисциплинированно, без всяких происшествий.
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ИСТОЧНИК KP.RU