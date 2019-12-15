В Симферополе и Севастополе 16 декабря частично отключат электричество

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-15T18:14:21+03:00

Света не будет весь день. Фото: архив "КП"

Света не будет с 08.00 до 17.00

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16 декабря, в понедельник, в Симферополе и Севастополе частично отключат электричество. Света не будет с восьми утра до пяти вечера. Энергетики сообщают, что прекращение подачи тока связано с ремонтом электросетей.

Где не будет света

в Симферополе

ул. Надинского, 5,15, 20;

ул. Барышева, 72-78/36(чет), 49-63(нечет);

ул. Коммунаров, 76;

пер. Автобусный, 2

в Севастополе

пр. Генерала Мельника 1, 3, 10, 16, 34, 36;

ул. Генерала Мельника 104, 104А, 106;

пер. Генерала Мельника 4, 8, 10, 12, 18, 1, 1А, 3, 5, 7А;

ул. Колодкина 41, 49, 50, 58, 94, 96, 104, 106;

ул. Бориса Шейнина 44, 52, 66, 76, 82, 106;

ул. В. Шевалева 5, 6А, 8, 12;

пер. Терракотовый 4;

ул. Евгения Реброва 3, 5, 7, 17, 21, 23, 25, 29, 43;

ул. Генерала Рихтера 6, 10, 26, 28, 34, 3А, 1, 7, 15, 17, 19, 21, 31, 39, 41;

ул. Почетная 26, 30, 34, 38, 1, 7, 9, 27, 29, 49;

ул. Маршала Кошевого 2, 4, 6, 8, 22, 1, 3А;

ул. В. Колядина 26, 17, 19;

ул. Генерала Провалова 20, 22, 24, 26, 38, 5, 13, 15, 17, 19 21, 27, 31;

ул. Генерала Богдановича 2, 12, 16, 24, 32, 34, 38, 108, 19, 21, 25;

ул. Виктора Калганова 6;

ул. Абазы 4, 8А, 10, 16;

ул. Тимма 1;

ул. Горпищенко 103, ИП Трегубенко;

ТСН СНТ «Лабораторный», ОК ЖСТИЗ «Строитель-08», ОК ЖСТИЗ «Благополучный», ОК ЖСТИЗ «Лесная поляна»

ул. Воронежская 2, 4, 4-а, 6;

ул. Репина 1, 3, 5.

ул. Новикова 51-к, 60-а (Завод «Скифос», Лесхоз).

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU