В соцсети появилось видео: В Симферополе жестко поступили со шлагбаумом для защиты двора от чужих авто

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-15T19:09:52+03:00

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В Севастополе не утихают страсти из-за мест для парковки легковушек. На видео, что появилось в одном из пабликов видно, как глубокой ночью молодой человек выламывает шлагбаум, который стоит на въезде во двор.

В Симферополе выломали шлагбаум, установленный для защиты двора от чужих авто .Видео: Жесть Крым Симферополь Севастополь/VK

- Студенты на регулярной основе вредительствуют. Они не дают спокойно жить жильцам дома 23 по улице Севастопольской, - сообщает пост. – Мы не разрешаем парковаться во дворе, огородили территорию. Так они постоянно ломают наш шлагбаум!

Пользователи соцсети близко приняли к сердцу пост и видео.

Один из них прокомментировал ЧП с юридической точки зрения: - Законна ли установка шлагбаума на придомовой территории? Было ли собрание ОСС? Есть ли протокол собрания? Заниматься благоустройством придомовой территории должна управляющая компания, а не собственники. Иначе, вам еще и штраф грозит за несанкционированное строительство, и штраф в ГИБДД за преднамеренное блокирование свободного проезда во двор. Другие пользователи поддержали его: «Дома у себя шлагбаум поставь на кухне. Никто ломать его не будет»; «Что значит «не разрешаем парковаться»?».

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ИСТОЧНИК KP.RU