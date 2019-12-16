Погода в Крыму 16 декабря: переменная облачность и тепло до +12

СЕГОДНЯ 04:59 2019-12-16T04:59:21+03:00

На полуострове не будет сильных дождей

Изменить размер текста: A A

16 декабря, в понедельник, на Крымском полуострове синоптики обещают, что не произойдет никаких природных бедствий и катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU