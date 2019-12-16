Погода в Крыму 16 декабря: переменная облачность и тепло до +12
16 декабря, в понедельник, на Крымском полуострове синоптики обещают, что не произойдет никаких природных бедствий и катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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