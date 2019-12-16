В севастопольской больнице пациентка обворовала соседа по палате

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-16T08:38:21+03:00

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В Севастополе сотрудники полиции задержали девушку. 26-летняя горожанка подозревается в краже.

- В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился 61-летний пациент одной из больниц города, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Пожилой мужчина пожаловался, что у него пропал мобильный телефон. Выяснилось, что совершила хищение соседка по палате, в которой пребывал пострадавший.

Когда мужчина вышел из палаты, оставив сотовый телефон без присмотра, девушка похитила его и сразу же скрылась. Краденный телефон она продала.

На подозреваемую завели уголовное дело за кражу. По ч. 2 ст.158 УК РФ ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU