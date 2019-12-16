2019-12-16T09:48:11+03:00
Происшествия

Житель Феодосии выращивал на подоконнике коноплю

Мужчину могут лишить свободы на 10 лет
Галина КОВАЛЕНКО
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В доме у крымчанина нашли наркотики. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РКВ доме у крымчанина нашли наркотики. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
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В Феодосии на 38-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за незаконное изготовление, переработку наркотических средств в крупном размере.

Конопля росла на подоконнике. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

Конопля росла на подоконнике. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

- При осмотре его жилья пограничники обнаружили и изъяли культивируемые кусты конопли, а также высушенное вещество растительного происхождения, предположительно каннабис (марихуана), готовое к употреблению, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Все найденное передали на экспертизу, которая подтвердила, что изъяты наркотические вещества - гашишное масло, каннабис.

Мужчине по ч.2 ст. 228 УК РФ грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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