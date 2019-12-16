В Крыму установили памятник первым исследователям Керченского пролива

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-16T10:18:52+03:00

Князь Глеб Святославович измеряли расстояние от современной Керчи до станицы Тамань

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В Керчи установили скульптуру князя Глеба Святославовича и игумена Никона Печерского и Тмутараканского камня. Проект реализован жителями Керчи и Москвы, передает пресс-служба Минкультуры Крыма.

- Древний русский город Корчев (современная Керчь) наравне с легендарной Тмутараканью (современная станица Тамань) стал одной из точек первого, научно подтвержденного гидрографического исследования в истории нашего государства, - отметила глава Минкультуры Крыма Арина Новосельская.

В 1792 году при строительстве редута на Таманском полуострове нашли древний мраморный камень с надписью, в которой сообщается об измерении князем Глебом расстояния между двумя городами – Тмутараканью и Корчевом в 1068 году.

Сейчас артефакт хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU