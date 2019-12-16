Первый ролледром в Симферополе достроят через четыре дня

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-16T11:39:04+03:00

Кроме него в Грэсовском парке появятся футбольное поле и волейбольные площадки

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В поселке Грэсовский строят первый в городе роллердром. Его обещают сдать 20 декабря, передает пресс-служба администрации Симферополя.

- В рамках второй очереди реконструкции парка в поселке Грэсовский завершается возведение спортивного кластера. Он включает в себя: футбольное поле, поле для игры в мини футбол, две волейбольные площадки, баскетбольную площадку и первый в городе роллердром, - сказал замглавы администрации города Александр Макарь.

Основание роллердрома залито бетоном, сверху на уложено полимерное покрытие. Сейчас монтируют спортивные тренажеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU