Полицейские задержали в Крыму банду воров с двухлетним стажем

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-16T11:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сакском районе полицейские задержали банду воров, которые орудовали на полуотсрове с 2017 года. Они уже признались в серии краж, передает пресс-служба МВД по Крыму.

Ночью 6 декабря сотрудники МВД задержали четырех рецидивистов от 24 до 33 лет из Раздольненского района, которые уже успели ограбить аптеку, офис агрофирмы и магазин, став богаче на 300 тысяч рублей.

Подозреваемые признались в 26 преступлениях, которые совершили с 2017 по 2019 годы. В основном их «уловом» были деньги, но иногда воровали и другое имущество. Например, из почты воры вынесли сейф с лотерейными билетами.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье кража, теперь им грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU