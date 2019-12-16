Фонтан в керченском сквере стал световым после реконструкции

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-16T12:42:55+03:00

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В керченском сквере "Аленка" отремонтировали фонтан и благоустроили игровые зоны для детей.

По информации пресс-службы администрации города, уже есть идеи и разрабатываются проекты на благоустройство в 2020 году других общественных зон Керчи.

- Удалось восстановить давно заброшенный фонтан. Он световой, его чаша облицована мозаичной плиткой. За время реконструкции в сквере "Аленка" установили новые игровые элементы и покрыли территорию антитравматичным прорезиненным материалом, - рассказал мэр Керчи Сергей Бороздин.

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ИСТОЧНИК KP.RU