Фонтан в керченском сквере стал световым после реконструкции
В керченском сквере "Аленка" отремонтировали фонтан и благоустроили игровые зоны для детей.
По информации пресс-службы администрации города, уже есть идеи и разрабатываются проекты на благоустройство в 2020 году других общественных зон Керчи.
- Удалось восстановить давно заброшенный фонтан. Он световой, его чаша облицована мозаичной плиткой. За время реконструкции в сквере "Аленка" установили новые игровые элементы и покрыли территорию антитравматичным прорезиненным материалом, - рассказал мэр Керчи Сергей Бороздин.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU