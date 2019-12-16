2019-12-16T12:47:36+03:00
Общество

Из-за плохой погоды на Чатыр-Даге заблудились 16 человек

Спасатели час добирались до них сквозь дождь и туман
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по Республике КрымФото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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В районе Чатыр-Дага заблудились 16 человек. Их эвакуировали спасатели, передает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Дождь и туман мешали спасателям. Они связались с туристами и узнали, где точно находится группа. Люди развели костер и грелись возле него в ожидании помощи.

Спасатели час добирались до группы туристов из Евпатории, чтобы вывести их из леса. В медицинской помощи они не нуждались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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