2019-12-16T13:29:04+03:00
Происшествия

Пьяный водитель BMW протаранил пять авто в Симферополе

Мужчина пытался скрыться от погони во дворах многоэтажек [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: "Автопартнер Севастополь Крым"/ "Вконтакте"Фото: "Автопартнер Севастополь Крым"/ "Вконтакте"
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На выходных возле торгового цента FM на симферопольской улице Бела Куна водитель BMW X5 устроил ДТП.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пьяный водитель пытался скрыться от полиции, решив, что дворы микрорайона для этого подходят как нельзя кстати.

Пьяному ездоку помешали пять припаркованных автомобилей, которые он решил взять на таран.

Заехав в тупик, водитель BMW со своими друзьями бросились бежать. Однако полиция их задержала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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