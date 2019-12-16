2019-12-16T15:29:51+03:00
Происшествия

Житель Крыма сядет на 17 лет за то, что заказал убийство своего партнера по бизнесу

Компаньону мужчина не хотел отдавать 4 миллиона рублей
Артем АРТЕМОВ
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Место, где нашли тело жертвы Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и СевастополюМесто, где нашли тело жертвы Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю
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На 17 лет в колонию строгого режима отправится мужчина из Евпатории. Он заказал убийство своего партнера по бизнесу. Месяц назад на 12 лет сел исполнитель убийца.

Как сообщает пресс-служба крымского Следкома, мужчина 38-ми лет, совместно со своим 41-летним приятелем, занимались строительным бизнесом в Евпатории. В мае 2018 года один из них взял в долг четыре миллиона рублей на развитие дела и отдал их партнеру, который потратил все деньги на свои нужды и не вернул в положенный срок.

Чтобы не возвращать деньги и получить полный контроль над пятью совместными фирмами, 41-летний предприниматель организовал убийство. В этом ему помог знакомый из Белгорода, которому был предложен миллион рублей и доля в бизнесе.

Жертву заманили в автомобиль, где убийца его задушил. Тело подельники утопили в Михайловском озере.

На допросе киллер признался в содеянном, а собранные Следкомом доказательства позволили суду признать 41-летнего предпринимателя виновным в организации убийства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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