Содержание железной дороги на Крымском мосту будет стоить 290 миллионов
«Крымская железная дорога» объявила тендер на обслуживание железной дороги на Крымском мосту. Согласно документам, которые опубликовали на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта - 287 миллионов рублей.
В зону обслуживания входит 19 километров железнодорожного полотна на самом мосту и два ж/д подхода со стороны Таманского и Керченского полуостровов – 475 и 407 метров соответственно.
Кроме обслуживания зон под мостом и возле него, подрядчик должен будет следить за состоянием береговых укреплений. В перечень работ также входит обследование опор моста водолазами.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 23 декабря этого года.
Как писала КП-Крым, президент России Владимир Путин может принять участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU