Содержание железной дороги на Крымском мосту будет стоить 290 миллионов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-16T15:40:37+03:00

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«Крымская железная дорога» объявила тендер на обслуживание железной дороги на Крымском мосту. Согласно документам, которые опубликовали на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта - 287 миллионов рублей.

В зону обслуживания входит 19 километров железнодорожного полотна на самом мосту и два ж/д подхода со стороны Таманского и Керченского полуостровов – 475 и 407 метров соответственно.

Кроме обслуживания зон под мостом и возле него, подрядчик должен будет следить за состоянием береговых укреплений. В перечень работ также входит обследование опор моста водолазами.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 23 декабря этого года.

Как писала КП-Крым, президент России Владимир Путин может принять участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU