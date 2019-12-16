2019-12-16T17:41:18+03:00
Происшествия

Сотрудница МВД Крыма взяла взятку ремонтом в своей квартире

Так чиновница помогла мигранту избежать наказания
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по Крыму. Старший лейтенант получила взятку в 30 тысяч рублей, но не в денежном эквиваленте.

Как удалось выяснить КП-Крым, сотрудница МВД решила воспользоваться своим служебным положением, чтобы решить квартирный вопрос.

В июле прошлого года чиновнице попался мигрант, который нарушил правила пребывания в России. Мужчина уже ждал положенный ему штраф и готовился к депортации, как работница органов предложила ему выход из ситуации.

Цена вопроса - сделать ремонт в своей ялтинской квартире. Работы потянули на 30 тысяч, и нарушитель избежал наказания.

Новый ремонт радовал сотрудницу МВД всего один курортный сезон. Полиция, следователи и сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему.

Против чиновницы возбуждено уголовное дело, свою квартиру в Ялте она сменила на изолятор временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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