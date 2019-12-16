2019-12-16T18:22:58+03:00
Общество

В следующем году: Аксенов пообещал симферопольцам ремонт двух сотен улиц

В 2021 году ремонт дорог в столице Крыма продолжится
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В следующем году в Симферополе отремонтируют более двухсот улиц в рамках национального проекта.

На своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов перечислил дороги, которые ждет ремонт и отметил, что в 2021 году отремонтируют еще несколько улиц.

Работа будет проводиться как в рамках капитального ремонта с установкой освещения и прокладкой инженерных сетей, так и ремонта отдельных участков дорог.

Кроме того, Аксенов обратил внимание, что необходимо спланировать перекрытие улиц города, чтобы крымчане не стояли в пробках часами и не объезжали ремонт по разбитым улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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