В следующем году: Аксенов пообещал симферопольцам ремонт двух сотен улиц

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-16T18:22:58+03:00

В 2021 году ремонт дорог в столице Крыма продолжится

Изменить размер текста: A A

В следующем году в Симферополе отремонтируют более двухсот улиц в рамках национального проекта.

На своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов перечислил дороги, которые ждет ремонт и отметил, что в 2021 году отремонтируют еще несколько улиц.

Работа будет проводиться как в рамках капитального ремонта с установкой освещения и прокладкой инженерных сетей, так и ремонта отдельных участков дорог.

Кроме того, Аксенов обратил внимание, что необходимо спланировать перекрытие улиц города, чтобы крымчане не стояли в пробках часами и не объезжали ремонт по разбитым улицам.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU