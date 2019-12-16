В следующем году: Аксенов пообещал симферопольцам ремонт двух сотен улиц
В следующем году в Симферополе отремонтируют более двухсот улиц в рамках национального проекта.
На своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов перечислил дороги, которые ждет ремонт и отметил, что в 2021 году отремонтируют еще несколько улиц.
Работа будет проводиться как в рамках капитального ремонта с установкой освещения и прокладкой инженерных сетей, так и ремонта отдельных участков дорог.
Кроме того, Аксенов обратил внимание, что необходимо спланировать перекрытие улиц города, чтобы крымчане не стояли в пробках часами и не объезжали ремонт по разбитым улицам.
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ИСТОЧНИК KP.RU