Что кормит Крым: Названы самые прибыльные отрасли экономики республики

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-16T18:47:12+03:00

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Промышленность, сельское хозяйство, торговля и строительство приносят в бюджет Крыма больше всего доходов.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал в интервью словацкому журналу «Extra plus».

По его словам, по вкладу в валовой региональный бюджет лидируют такие отрасли, как промышленность, торговля, сельское хозяйство, строительство.

Кроме того, за первое полугодие туристическая сфера принесла в бюджет Республики Крым почти 1,5 миллиарда рублей. Растет количество туристов из Китая, с 2018 по 2017 их число увеличилось в 2,5 раза. Однако, среди иностранных гостей полуострова лидируют украинцы: в этом году их более миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU