Что кормит Крым: Названы самые прибыльные отрасли экономики республики
Промышленность, сельское хозяйство, торговля и строительство приносят в бюджет Крыма больше всего доходов.
Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал в интервью словацкому журналу «Extra plus».
По его словам, по вкладу в валовой региональный бюджет лидируют такие отрасли, как промышленность, торговля, сельское хозяйство, строительство.
Кроме того, за первое полугодие туристическая сфера принесла в бюджет Республики Крым почти 1,5 миллиарда рублей. Растет количество туристов из Китая, с 2018 по 2017 их число увеличилось в 2,5 раза. Однако, среди иностранных гостей полуострова лидируют украинцы: в этом году их более миллиона.
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ИСТОЧНИК KP.RU